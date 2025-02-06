Как будут мобилизовать в России в 2025 году: заявление Кремля и сценарии экс-министра обороны Пинчука ее масштабов Ольга БезродняяНедавнее заявление Кремля о возможной мобилизации в 2025 году вызвало обеспокоенность и интерес как в России, так и за её пределами.