Как будут мобилизовать в России в 2025 году: заявление Кремля и сценарии экс-министра обороны Пинчука ее масштабов Ольга БезродняяНедавнее заявление Кремля о возможной мобилизации в 2025 году вызвало обеспокоенность и интерес как в России, так и за её пределами.
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