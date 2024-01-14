Подростки из города русских моряков оправданы, они не могли поднять руку на «11-ю батарею»

Центральный элитный квартал между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Отсюда открывается чудесный вид на Севастопольский порт, неторопливая получасовая прогулка до Владимирского собора, знаменитой усыпальницы русских адмиралов.
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