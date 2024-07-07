Боевая работа расчёта ЗРК 9К33М3 «Оса-АКМ» десантников группировки войск «Днепр».
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Боевая работа расчёта ЗРК 9К33М3 «Оса-АКМ» десантников группировки войск «Днепр».
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