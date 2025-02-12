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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 13 февраля

Какой сегодня праздник: 13 февраля

13 февраля отмечаютДень радио. Дата проведения выбрана не случайно – именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

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