Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон о бюджете государства на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны почти 12 миллиардов долларов.
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