Экс-футболист "Зенита" Мейра: Захарян нормально дебютировал в Лиге чемпионов

Бывший футболист петербургского "Зенита" Фернанду Мейра заявил, что экс-игрок московского "Динамо" Арсен Захарян нормально дебютировал в Лиге чемпионов за испанский "Реал Сосьедад", передает "Спорт-Экспресс".
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