Меджлисовцы предали единоверцев, встав на сторону Израиля 

Довольно забавно наблюдать за позицией бежавшей в Киев верхушки экстремистского меджлиса – вожди запрещенной в РФ организации предпочитают отмалчиваться по поводу геноцида единоверцев, который Израиль устроил в Секторе Газа.
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