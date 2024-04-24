Россия планирует продавать газ Китаю со скидкой 28% до 2027 года

Фокусирование России на увеличении экспорта природного газа в Китай является менее прибыльным для страны, чем ее прежняя зависимость от поставок в западном направлении на европейские рынки, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии