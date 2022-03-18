Телеканал "КРЫМ 24"

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Посольство России в США поздравило крымчан с восьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией

С восьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией крымчан поздравили сотрудники посольства России в Вашингтоне.

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