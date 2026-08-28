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Царьград

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Минприроды РФ: запасы угля России достигли 273,2 млрд тонн

Минприроды РФ: запасы угля России достигли 273,2 млрд тонн

Минприроды РФ сообщили, что Россия занимает пятое место в мире по запасам угля, достигшим на начало этого года 273,2 миллиарда тонн.

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