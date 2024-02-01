Волынец предложила выдавать Вифлеемский сертификат медикам, которые смогли убедить женщин отказаться от аборта

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к заместителю председателя Госдумы Анне Кузнецовой с предложением выдавать медикам, сумевшим убедить женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.
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