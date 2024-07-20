Предприниматель из Бобруйска перевозил пассажиров на самодельном водном судне без обеспечения его надлежащими условиями экспл...

Предприниматель из Бобруйска перевозил пассажиров на самодельном водном судне без обеспечения его надлежащими условиями эксплуатации и оформленияМогилевская транспортная прокуратура совместно с Транспортной инспекцией Минтранса в ходе рейдовых мероприятий по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации маломерных судов выявила незарегистриров .
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