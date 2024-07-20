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Предприниматель из Бобруйска перевозил пассажиров на самодельном водном судне без обеспечения его надлежащими условиями экспл...

Предприниматель из Бобруйска перевозил пассажиров на самодельном водном судне без обеспечения его надлежащими условиями экспл...

Предприниматель из Бобруйска перевозил пассажиров на самодельном водном судне без обеспечения его надлежащими условиями эксплуатации и оформленияМогилевская транспортная прокуратура совместно с Транспортной инспекцией Минтранса в ходе рейдовых мероприятий по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации маломерных судов выявила незарегистриров .

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