Предприниматель из Бобруйска перевозил пассажиров на самодельном водном судне без обеспечения его надлежащими условиями экспл...

Предприниматель из Бобруйска перевозил пассажиров на самодельном водном судне без обеспечения его надлежащими условиями эксплуатации и оформленияМогилевская транспортная прокуратура совместно с Транспортной инспекцией Минтранса в ходе рейдовых мероприятий по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации маломерных судов выявила незарегистриров .