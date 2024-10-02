Принявшую на учебу детей мигрантов без знания русского языка школу Калининграда проверят следователи.
СК проверит школу Калининграда из-за не знающих русского языка детей мигрантов
Комментарии
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Александр Ляшенко
Господин Володин, прислушайся к Народу! Хвати по воде вилами писать Законы! Пора требовать их обязательного исполнения! Диаспоры в России, это легализованные воры в законе.Главарей диаспор необходимо судить по статьям,что и воров в законе.Унизительно слышать от депутатов о мерах по незаконной миграцции.Потеря смыслов что ли в ГД? Незаконнная это уже преступление и пусть МВД применяет законы по факту преступления, а к российским чинушам, в том числе и из МВД,ФМС прменять ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ полную КОНФИСКАЦИЮ имущества, запредательство,за измену государству!
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17 час.
Александр Ляшенко
Как эти узбеки появились в Калининградской области? Неужели МВД трудно вычислить предателей из ФМС?Мигрант приехал в РФ работать а не грузить российскую инфраструктуру своими семьями! Заработал и вали домойй
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17 час.
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