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Мировое обозрение

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Политолог объяснил, почему Пашинян не спешит объявлять решение по участию в ЕАЭС

Политолог объяснил, почему Пашинян не спешит объявлять решение по участию в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, взял паузу в вопросе о будущем страны в Евразийском экономическом союзе и может откладывать окончательное решение ещё несколько месяцев.

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