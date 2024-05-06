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В Калуге водитель "Рено Логан" повалил два столба на проезжую часть

В Калуге водитель "Рено Логан" повалил два столба на проезжую часть

Днем 4 мая в Калуге произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. По предварительным данным, около полудня водитель машины Renault Logan не справился с управлением и в районе перекрестка улиц Зерновой и Радищева врезался в опоры уличного освещения.

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