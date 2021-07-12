«Чикаго» обменяет Кита в «Эдмонтон»

Защитник «Чикаго» Данкан Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне», сообщает инсайдер Франк Серавалли. По сведениям источника, «Блэкхокс» обменяет 37-летнего канадца в «Эдмонтон» на защитника Калеба Джонса, а также выбор в середине 3-го или 4-го раунда.
Защитник «Чикаго» Данкан Кит продолжит карьеру в «Эдмонтоне», сообщает инсайдер Франк Серавалли. По сведениям источника, «Блэкхокс» обменяет 37-летнего канадца в «Эдмонтон» на защитника Калеба Джонса, а также выбор в середине 3-го или 4-го раунда.
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