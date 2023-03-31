Общественная служба новостей

1 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Голодранцы туда очком вступать будут?Словения – девята...
  • Анна
    ДБЛ... бля....Медведев пригрози...
  • Mikhail Kuznetsov
    Зеленский - красава..! Уничтожает фашистских бандерлогов, подставляя их под пули и снаряды российских военных. Таким ...Американцы высмея...

Премьер-министр Венгрии Орбан: Запад недооценил Россию

Премьер-министр Венгрии Орбан: Запад недооценил Россию

Западные страны серьезно ошиблись, недооценив мощь Российской Федерации. Особенно это касается адаптации РФ к европейским санкциям — она показала себя уже после введения первых рестрикций в 2015 году, заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх