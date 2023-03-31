Премьер-министр Венгрии Орбан: Запад недооценил Россию

Западные страны серьезно ошиблись, недооценив мощь Российской Федерации. Особенно это касается адаптации РФ к европейским санкциям — она показала себя уже после введения первых рестрикций в 2015 году, заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.