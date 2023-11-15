Росту российского рынка мешает укрепляющийся рубль

Российский фондовый рынок во вторник завершил торги «по-медвежьи», реагируя на укрепление рубля По итогам основной сессии индекс МосБиржи опустился на 1,1% - до 3212,39 пункта, РТС потерял незначительные 0,04% - до 1116,97 пункта.