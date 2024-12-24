Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Инсайд про увольнение Черчесова, Загитовой не дали грант на 75 млн, критерии отбора фигуристов на Олимпиаду, Мостовой vs Слуцкий, дебютный гол правнука Муссолини и другие новости

Инсайд про увольнение Черчесова, Загитовой не дали грант на 75 млн, критерии отбора фигуристов на Олимпиаду, Мостовой vs Слуцкий, дебютный гол правнука Муссолини и другие новости

1. В Казахстане дали инсайд, что Станислав Черчесов будет уволен из национальной сборной страны. Позже написавший про отставку комментатор добавил, что пока речь о «разговорах в кулуарах» по поводу поиска нового тренера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Чего Слуцкий добился за рубежом?
Ответить
12 час.
Александр Денисов
Кошечку с дерева снял... молодец...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх