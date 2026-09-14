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Казанда «Рәҗәб» мәчете буйлап экскурсия уздырачаклар

Казанда «Рәҗәб» мәчете буйлап экскурсия уздырачаклар

Казан халкын һәм кунакларны шәһәрнең революциягә кадәр сакланган соңгы агач мәчете – «Рәҗәб» мәчетенә экскурсиягә чакыралар.

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