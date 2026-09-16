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Тени снова в центре внимания: главные тренды макияжа глаз осени 2026

Тени снова в центре внимания: главные тренды макияжа глаз осени 2026

Несколько сезонов подряд макияж глаз существовал почти по остаточному принципу: прозрачная кожа, немного кремовых румян, бальзам на губах — и можно выходить из дома.

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