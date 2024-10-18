Полпред Артем Жога в Тюмени: похвала кадетам и машина в подарок участнику СВО

Впервые в Тюмени с визитом побывал уполномоченный представитель президента по УрФО Артем Жога. Вместе с губернатором Тюменской области 10 октября полпред посетил кадетское училище и фонд помощи участникам СВО.
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