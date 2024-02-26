Профессор Оселедец спрогнозировал исчезновение профессий без ИИ

По мнению доктора физико-математических наук Ивана Оселедца, искусственный интеллект пока может заменить лишь профессии с рутинными задачами, но в будущем станет помощником во всех сферах, включая медицину и финансы.
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