Неожиданные причины ухудшения зрения и как связана близорукость с плоскостопием

В современном мире немало факторов, способствующих ухудшению зрения. Но что, если приобретенная близорукость влияет не только на нашу способность видеть? В постиндустриальном мире, где правят гаджеты, а мы все меньше времени проводим на открытом воздухе при естественном освещении, слабое зрение встречается все чаще.