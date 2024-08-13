Неожиданные причины ухудшения зрения и как связана близорукость с плоскостопием

В современном мире немало факторов, способствующих ухудшению зрения. Но что, если приобретенная близорукость влияет не только на нашу способность видеть? В постиндустриальном мире, где правят гаджеты, а мы все меньше времени проводим на открытом воздухе при естественном освещении, слабое зрение встречается все чаще.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии