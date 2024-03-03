Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дешёвый бензин — это не благо, а зло. Ликбез

Дешёвый бензин — это не благо, а зло. Ликбез

Ну в стране с такими запасами нефти, бензин должен стоять рублей 20 за литр, а не 60 как сейчас! — написала мне одна из подписчиц.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
Ишак, ой извини аршак, прочти в интернете, если своего ума не хватает.
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8 час.
Кошмар
https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/benzin-v-sssr.html
Цена и стоимость бензина в СССР в 1970-1980 годы: марки бензина на заправках Советского Союза за весь период
visasam
Ответить
6 час.
Кошмар
https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/benzin-v-sssr.html
Цена и стоимость бензина в СССР в 1970-1980 годы: марки бензина на заправках Советского Союза за весь период
visasam
Ответить
6 час.

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