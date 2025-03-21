НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

175 подписчиков

Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"

Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, горит еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх