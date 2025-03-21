Взрыв на горящей нефтебазе на Кубани: площадь пожара 10000 "квадратов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Взрыв произошел на горящей нефтебазе в Кавказском районе Кубани, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, горит еще один резервуар, сообщает оперштаб Краснодарского края.