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Авторадио

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В Севастополе изменили график подачи электричества

В Севастополе после ночной атаки на энергосистему ввели новый график подачи электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, свет будут включать на два часа, после чего последует шестичасовой перерыв.

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