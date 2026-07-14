В Севастополе изменили график подачи электричества

В Севастополе после ночной атаки на энергосистему ввели новый график подачи электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, свет будут включать на два часа, после чего последует шестичасовой перерыв.
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