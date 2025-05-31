Минниханов назвал «Алексеевские перезвоны» замечательным праздником русской культуры

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова Раис Татарстана Рустам Минниханов в своём Телеграм-канале прокомментировал проведение фестиваля колокольного звона «Алексеевские перезвоны», который сегодня проходит в посёлке Алексеевское.
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