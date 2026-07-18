Психолог Мирная: раздельный сон может быть способом сохранить отношения

Раздельный сон в паре постепенно перестает восприниматься как признак проблем. По данным российских опросов, около трети респондентов считают нормальным спать отдельно от партнера, а на практике так уже живут примерно 13% пар.
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