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Психолог Мирная: раздельный сон может быть способом сохранить отношения

Психолог Мирная: раздельный сон может быть способом сохранить отношения

Раздельный сон в паре постепенно перестает восприниматься как признак проблем. По данным российских опросов, около трети респондентов считают нормальным спать отдельно от партнера, а на практике так уже живут примерно 13% пар.

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