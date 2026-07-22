У кого самая высокая смертность в брачных играх?

Природа жестока. Но когда дело доходит до размножения, природа жестока вдвойне. Чтобы заслужить внимание самок и оставить потомство, самцы готовы идти на смерть и терпеть самые невыносимые испытания тела и духа.
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