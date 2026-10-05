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Газета.ру

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Стилист Рогов заявил, что не стоит пытаться следовать модным трендам

Стилист Рогов заявил, что не стоит пытаться следовать модным трендам

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов раскрыл главный принцип, которого рекомендует придерживаться при выборе одежды.

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