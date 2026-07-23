Как новый Устав СНТ может ущемить права собственников: личный разбор спорных пунктов

Когда мне в руки попал для анализа совсем свежий устав садоводческого некоммерческого товарищества, утвержденный общим собранием в мае 2025 года, я ожидала увидеть документ, полностью соответствующий актуальному законодательству.
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