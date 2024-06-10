Минобороны показало работу FPV-дронов. Лучшее видео из зоны СВО

FPV-дроны Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск прекрасно продемонстрировали себя в зоне проведения специальной военной операции, помогая российским подразделениям находить скопления противника в укрытии.
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