Новая цель выбрана: Этого в Киеве не ожидали – сразу три "чёрные метки". Поставщик "Хорнетов" заявил о "серьёзной проблеме"

Неожиданно для Зеленского обернулись его попытки за 40 дней "поставить России на колени". Сразу три "чёрные метки" прилетели Киеву из России, Германии и США.
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