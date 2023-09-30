СВС: эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады

Украинскому эсесовцу Ярославу Хунке с семьей пришлось скрываться в связи со скандалом, разразившимся из-за его приглашения в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского, рассказала CBC друг семьи Хунки Барб Бонанфан.