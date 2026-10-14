How-To Geek сообщил, что даже чистая установка Windows 11 не защищает от ненужных программ. Журналист Хорхе Агиляр рассказал, что после установки пользователи могут столкнуться с лишними приложениями от Microsoft и её партнёров, а также с интернет-рекомендациями.