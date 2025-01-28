Мизулина попросила СК расследовать избиение школьницы в Люберцах

В Люберцах в школе ученицы избили сверстницу, снимая издевательства на видео.Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку из-за издевательств над ученицей 9-го класса в школе в подмосковных Люберцах.
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