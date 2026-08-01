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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Герхард Бергер: «Если Ферстаппен будет избегать лишнего шума, через 6-12 месяцев «Ред Булл» снова станет быстрым»

Бывший пилот «Ф-1» Герхард Бергер поделился мнением о недовольстве Макса Ферстаппена нынешними результатами « Ред Булл ».

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