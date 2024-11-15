Тренер сборной Узбекистана: «У Акинфеева сильная аура, чувствуется авторитет. Игорь хорошо принял Аббоса»

Главный тренер Олимпийской сборной Узбекистана Тимур Кападзе в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем высказался о капитане ЦСКА Игоре Акинфееве, отметив, что вратарь хорошо принял Аббосбека Файзуллаева, который перешел в армейский клуб в августе 2023 года.
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