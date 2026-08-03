НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

С сентября крупные отели будут обязаны заселять постояльцев через МАКС

С сентября крупные отели будут обязаны заселять постояльцев через МАКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С 1 сентября текущего, 2026 года крупные российские отели будут обязаны предоставлять возможность заселения без предъявления паспорта на базе национального мессенджера МАКС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии