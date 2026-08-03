С сентября крупные отели будут обязаны заселять постояльцев через МАКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С 1 сентября текущего, 2026 года крупные российские отели будут обязаны предоставлять возможность заселения без предъявления паспорта на базе национального мессенджера МАКС.
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