Мужчина из Новокузнецка попытался встретиться со «жрицей любви», однако все пошло не по плану. Ситуация обернулась уголовным делом.
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