Юрист объяснил, почему страховые полисы ОСАГО и КАСКО стали бесполезными

ДПС, фото: njcar.ru Цены на автозапчасти и услуги автосервисов взлетели настолько, что водители, столкнувшиеся с дорожно-транспортным происшествием, обречены на высокие расходы, независимо от того застрахована их машина или нет.
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