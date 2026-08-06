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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левников назначен на матч «Спартак» – «Краснодар» в 3-м туре РПЛ, игру ЦСКА и «Ростова» обслужит Казарцев, «Локомотива» и «Акрона» – Цыганок

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура чемпионата России. 8 августа (суббота) « Крылья Советов » – « Балтика »: судья – Артем Чистяков  Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасев ; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

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