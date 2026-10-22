Глава киевского режима Владимир Зеленский в феврале 2022 года был согласен выполнить основные требования России, но затем передумал, потому что ему понравилось выглядеть «героем».
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