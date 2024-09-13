Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ им. Склифосовского

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. В пятницу, 13 сентября, о выписке из больницы пострадавшего 7 августа при атаке беспилотника в Курской области Поддубного передает РИА Новости и подтвердила главред RT Маргарита Симоньян.