Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ им. Склифосовского

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. В пятницу, 13 сентября, о выписке из больницы пострадавшего 7 августа при атаке беспилотника в Курской области Поддубного передает РИА Новости и подтвердила главред RT Маргарита Симоньян.
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