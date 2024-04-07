Настоятельница и сестры Иоанновского монастыря поздравили Валентину Матвиенко с юбилеем

И праздником Благовещения Игуменья Людмила и сестры Иоанновской обители поздравили Валентину Ивановну Матвиенко с юбилеем и светлым праздником Благовещенья Пресвятой Богородицы и пожелали неоскудевающей помощи Божией во всех делах, плодотворной деятельности, крепкого здоровья и долгоденствия.
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