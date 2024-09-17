"Несмотря на проделанную работу новым министром обороны, необходимо наводить порядок не только в головной части МО России по направлениям административной, хозяйственной и финансовой деятельности, но и в органах военного управления войсками"

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да наводить порядок нужно ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ!!
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9 час.

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