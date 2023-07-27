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Рогов: заявление Киева о возможном взрыве на Запорожской АЭС является ложью

Рогов: заявление Киева о возможном взрыве на Запорожской АЭС является ложью

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что заявление министра энергетики Украины о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции – ложь.

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