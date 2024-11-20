«Ренессанс страхование» сократило прибыль в III квартале более чем втрое

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за третий квартал составила 700 млн рублей, что более чем в три раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года (тогда было 2,6 млрд рублей) следует из раскрытых страховщиком показателей по МСФО.