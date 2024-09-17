Эксперт: в последнее время наблюдается заметное ослабление требований к дресс-коду в кафе и ресторанах

Он связывает это с несколькими ключевыми факторами По словам ресторатора Глеба Марача, сооснователя группы Joi Team, в последние годы наблюдается заметное ослабление требований к дресс-коду в кафе и ресторанах.
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